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ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ та НПЗ у Курську – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоНеділя, 24 вересня 2023, 13:34
ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ та НПЗ у Курську – джерело
скриншот

Вранці 24 вересня український безпілотник влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська, повідомило джерело в розвідці. Пізніше був ще один приліт – на нафтопереробний завод у місті.

Джерело: співрозмовник УП в Головному управлінні розвідки

Деталі: За даними джерела УП, операцію провела українська воєнна розвідка.

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Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає.

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт стверджує, що в результаті цієї атаки "незначно постраждав дах".

Співрозмовник УП своєю чергою зазначив, що було пряме попадання дрона в будівлю.

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Оновлено: Пізніше у Курську був ще один приліт безпілотника, теж почалась пожежа.

Джерело в розвідці повідомило УП про влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що невідомий безпілотник 24 вересня у день міста російського Курська атакував центр міста, влучивши в адміністративну будівлю.

Теми: Росіябезпілотникиобстрілвійна
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