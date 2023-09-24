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ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и НПЗ в Курске - источник

Валентина Романенко, Роман ПетренкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 13:34
ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и НПЗ в Курске - источник
скриншот

Утром 24 сентября украинский беспилотник попал в здание ФСБ в центре российского Курска, сообщил источник в разведке. Позже был еще один прилет - на нефтеперерабатывающий завод в городе.

Источник: собеседник УП в Главном управлении разведки

Детали: По данным источника УП, операцию провела украинская военная разведка.

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Четкой информации о масштабах разрушений или пострадавших пока нет.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт утверждает, что в результате этой атаки "незначительно пострадала крыша".

Собеседник УП в свою очередь отметил, что было прямое попадание дрона в здание.

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Обновлено: Позже в Курске был еще один прилет беспилотника, тоже начался пожар.

Источник в разведке сообщил УП о попадании по нефтеперерабатывающему заводу возле курского аэродрома.

Предыстория: Неизвестный беспилотник 24 сентября в день города российского Курска атаковал центр города, попав в административное здание.

Темы: Росcиябеспилотникиобстрелвойна
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