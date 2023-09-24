ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и НПЗ в Курске - источник
Утром 24 сентября украинский беспилотник попал в здание ФСБ в центре российского Курска, сообщил источник в разведке. Позже был еще один прилет - на нефтеперерабатывающий завод в городе.
Источник: собеседник УП в Главном управлении разведки
Детали: По данным источника УП, операцию провела украинская военная разведка.
Четкой информации о масштабах разрушений или пострадавших пока нет.
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт утверждает, что в результате этой атаки "незначительно пострадала крыша".
Собеседник УП в свою очередь отметил, что было прямое попадание дрона в здание.
Обновлено: Позже в Курске был еще один прилет беспилотника, тоже начался пожар.
Источник в разведке сообщил УП о попадании по нефтеперерабатывающему заводу возле курского аэродрома.
ГУР атакувало безпілотником ще й НПЗ у Курську pic.twitter.com/8yb5bzvowb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 24, 2023
Предыстория: Неизвестный беспилотник 24 сентября в день города российского Курска атаковал центр города, попав в административное здание.