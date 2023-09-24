Окупанти знову атакували Херсонщину – є загиблі та поранені цивільні

Росія 24 вересня вдруге атакувала Берислав Херсонської області авіацією, є загиблі та поранені українці.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що під час другого авіаудару армія РФ зруйнувала приватні будинки, загинула жінка. Її особа встановлюється.

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Там саме травмований поліцейський, а також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Вони усі в лікарні.

Інший авіаудар ворог наніс по селу Львове. Загинув чоловік 67 років.