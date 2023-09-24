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Оккупанты снова атаковали Херсонщину - есть погибшие и раненые гражданские

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 13:12
Оккупанты снова атаковали Херсонщину - есть погибшие и раненые гражданские
ФОТО: огп

Россия 24 сентября во второй раз атаковала Берислав Херсонской области авиацией, есть погибшие и раненые украинцы.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Отмечается, что во время второго авиаудара армия РФ разрушила частные дома, погибла женщина. Ее личность устанавливается.

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Там же травмирован полицейский, а также повреждения различной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они все в больнице.

Другой авиаудар враг нанес по селу Львове. Погиб мужчина 67 лет.

Темы: Херсонская областьвойнаобстрел
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