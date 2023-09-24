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У Курську скасували святковий салют через атаку українських БПЛА

Роман ПетренкоНеділя, 24 вересня 2023, 15:55
У Курську скасували святковий салют через атаку українських БПЛА
фото: тасс

Влада Курська скасувала салют на честь дня міста через атаку ГУР за допомогою безпілотників.

Джерело: мер міста Ігор Куцак у Telegram

Деталі: Спочатку після ударів влада міста говорила, що "пошкоджено лише дах", а "святкові заходи скасовувати не будуть".

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Тепер уже вирішили, що "у зв'язку з останніми подіями" росіяни залишаться без святкового салюту.

Пряма мова Куцака: "У зв'язку з останніми подіями ухвалив рішення скасувати святковий салют на честь Дня міста.

Вважаю, це буде розумно з точки зору спокою і безпеки жителів".

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Передісторія: Вранці 24 вересня українські безпілотники влучили в будівлю ФСБ у центрі російського Курська, а пізніше - у нафтопереробний завод.

За даними джерела УП, операцію провела українська військова розвідка.

Теми: Росіяпропагандавійна
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