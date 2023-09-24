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В Курске отменили праздничный салют из-за атаки украинских БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 15:55
В Курске отменили праздничный салют из-за атаки украинских БПЛА
фото: тасс

Власти Курска отменили салют в честь дня города из-за атаки ГУР с помощью беспилотников.

Источник: мэр города Игорь Куцак в Telegram

Детали: Сначала после ударов власти города говорили, что "повреждена только крыша", а "праздничные мероприятия отменять не будут".

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Теперь уже решили, что "в связи с последними событиями" россияне останутся без праздничного салюта.

Прямая речь Куцака: "В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города.

Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей".

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Предыстория: Утром 24 сентября украинские беспилотники попали в здание ФСБ в центре российского Курска, а позже – в нефтеперерабатывающий завод.

По данным источника УП, операцию провела украинская военная разведка.

Темы: Росcияпропагандавойна
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