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У Московській і Калузькій областях РФ вдало попрацювали диверсанти – ГУР

Катерина ТищенкоНеділя, 24 вересня 2023, 16:07
У Московській і Калузькій областях РФ вдало попрацювали диверсанти – ГУР
ілюстративне фото Яндекс.Карти

За даними ГУР, у ніч на неділю диверсанти знищили паливозаправник у Московській області РФ та 4 одиниці автомобільної техніки в Калузькій.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях.

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На території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник.

На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами".

Деталі: У ГУР додали, що фото та відео з міркувань безпеки будуть представлені згодом.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вранці 24 вересня українські безпілотники влучили в будівлю ФСБ у центрі російського Курська, а пізніше - у нафтопереробний завод.

За даними джерела УП, операцію провела українська військова розвідка.

Теми: Росіяпартизанирозвідка
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