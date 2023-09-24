В Московской и Калужской областях РФ удачно поработали диверсанты – ГУР

По данным ГУР, в ночь на воскресенье диверсанты уничтожили топливозаправщик в Московской области РФ и 4 единицы автомобильной техники в Калужской.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора, отметившись удачными действиями в Московской и Калужской областях.

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На территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик.

На территории военного городка 60 арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами".

Детали: В ГУР добавили, что фото и видео из соображений безопасности будут представлены позже.

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Что предшествовало: Утром 24 сентября украинские беспилотники попали в здание ФСБ в центре российского Курска, а позже – в нефтеперерабатывающий завод.

По данным источника УП, операцию провела украинская военная разведка.