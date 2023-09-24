Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Московской и Калужской областях РФ удачно поработали диверсанты – ГУР

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 16:07
В Московской и Калужской областях РФ удачно поработали диверсанты – ГУР
иллюстративное фото Яндекс.Карты

По данным ГУР, в ночь на воскресенье диверсанты уничтожили топливозаправщик в Московской области РФ и 4 единицы автомобильной техники в Калужской.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора, отметившись удачными действиями в Московской и Калужской областях.

Реклама:

На территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик.

На территории военного городка 60 арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами".

Детали: В ГУР добавили, что фото и видео из соображений безопасности будут представлены позже.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Утром 24 сентября украинские беспилотники попали в здание ФСБ в центре российского Курска, а позже – в нефтеперерабатывающий завод.

По данным источника УП, операцию провела украинская военная разведка.

Темы: Росcияпартизаныразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ

Пограничники не выпустили за границу уже более 2 тысяч госслужащих

Беларусь провела встречу иностранных дипломатов с депортированными из Украины детьми

Гладковского и Букина подозревают в нанесении ущерба "Укрспецэкспорту" на 13 миллионов

ОГП открыл дело из-за драки нардепов Куницкого и Дмитрука

В немецкого Rheinmetall заказали крупную партию боеприпасов для Украины

Все новости...
ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и НПЗ в Курске - источник
В Курске отменили праздничный салют из-за атаки украинских БПЛА
В оккупированном Токмаке "прилеты", есть пострадавшие из-за вражеской ПВО – мэр Мелитополя
Россияне сбросили на Херсон авиабомбы, есть пострадавшая
Последние новости
03:56
Пришлось рассматривать более тысячи фейковых поправок – Арахамия об изменениях в бюджет
03:04
Штаты могут предложить Польше "Железный купол" в обмен на Patriot для Украины – Politico
02:08
СМИ: В Одессе прогремели взрывы
01:58
США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ
01:10
Россияне атаковали Сумскую область из минометов, сбрасывали ВОГ
00:22
США наложили санкции на более 40 компаний из Китая из-за содействия российской оборонке
00:15
ОбновленоНа Полтавщине раздались звуки взрывов
23:59
В Грузии закон о запрете палаток введут немедленно, без подписи президентки
23:32
"Подавляющее большинство" в ЕС поддерживает переговоры о вступлении Украины – Премьер Чехии
23:14
видеоВ Севастополе вторично за вечер объявляли воздушную тревогу, работала ПВО по беспилотнику
Все новости...
Реклама: