В окупованому Токмаку "прильоти", є постраждалі через ворожу ППО – мер Мелітополя
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області зафіксовано "прильоти", є постраждалі.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, представник окупантів Володимир Рогов
Дослівно Федоров: "В тимчасово окупованому Токмаку прильоти.
Мешканці повідомляють, що внаслідок роботи рашистського "певео" є травмовані цивільні.
Чекаємо офіційну інформацію про втрати ворога".
Деталі: Водночас представник окупантів, голова руху "Мы вместе с Россией" Володимир Рогов заявив про ракетний удар по Токмаку з боку України. За його словами, внаслідок удару загинула людина, ще 11 поранено, пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Як заявив Рогов, обстріл стався з 13:30 до 13:40 у неділю.
Оновлено: Пізніше Федоров додав, що у Токмаку знову лунали гучні вибухи.
"Окупантам варто сприймати це як натяк: час пакетуватися і їхати на росію", - написав він.
Що передувало: 23 вересня Федоров повідомляв, що в окупованому Токмаку другий день поспіль лунали вибухи.