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В окупованому Токмаку "прильоти", є постраждалі через ворожу ППО – мер Мелітополя

Катерина ТищенкоНеділя, 24 вересня 2023, 18:00
В окупованому Токмаку прильоти, є постраждалі через ворожу ППО – мер Мелітополя
окупований Токмак, deepstatemap

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області зафіксовано "прильоти", є постраждалі.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram,  представник окупантів Володимир Рогов

Дослівно Федоров: "В тимчасово окупованому Токмаку прильоти.

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Мешканці повідомляють, що внаслідок роботи рашистського "певео" є травмовані цивільні.

Чекаємо офіційну інформацію про втрати ворога".

Деталі: Водночас представник окупантів, голова руху "Мы вместе с Россией" Володимир Рогов заявив про ракетний удар по Токмаку з боку України. За його словами, внаслідок удару загинула людина, ще 11 поранено, пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Як заявив Рогов, обстріл стався з 13:30 до 13:40 у неділю.

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Оновлено: Пізніше Федоров додав, що у Токмаку знову лунали гучні вибухи.

"Окупантам варто сприймати це як натяк: час пакетуватися і їхати на росію", - написав він.

Що передувало: 23 вересня Федоров повідомляв, що в окупованому Токмаку другий день поспіль лунали вибухи

Теми: Запорізька областьвійна
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