В оккупированном Токмаке "прилеты", есть пострадавшие из-за вражеской ПВО – мэр Мелитополя

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области зафиксированы "прилеты", есть пострадавшие.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, представитель оккупантов Владимир Рогов

Дословно Федоров: "Во временно оккупированном Токмаке прилеты.

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Жители сообщают, что в результате работы рашистского "певео" есть травмированные гражданские.

Ждем официальную информацию о потерях врага".

Детали: В то же время, представитель оккупантов, глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о ракетном ударе по Токмаку со стороны Украины. По его словам, в результате удара погиб человек, еще 11 ранены, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Как заявил Рогов, обстрел произошел с 13:30 до 13:40 в воскресенье.

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Обновлено: Позже Федоров добавил, что в Токмаке снова раздавались громкие взрывы.

"Оккупантам стоит воспринимать это как намек: время паковаться и ехать на россию", - написал он.

Что предшествовало: 23 сентября Федоров сообщал, что в оккупированном Токмаке второй день подряд раздавались взрывы.