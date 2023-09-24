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Азербайджан обіцяє випустити з Карабаху вірменів, які складуть зброю

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 18:47
Азербайджан обіцяє випустити з Карабаху вірменів, які складуть зброю
азербайджанський контрольно-пропускний пункт на в'їзді в Лачинський коридор, фото AFP via Getty Images

Азербайджан після оголошення про повернення під свій контроль Карабаху пообіцяв забезпечити вихід із регіону вірменам, які складуть зброю.

Джерело: начальник управління пресслужби МВС Ельшад Гаджиєв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське інформагентство Report

Деталі: За його словами, виведення роззброєних і демобілізованих сил із Карабаху в напрямку Лачин-Ханкенді та Кяльбаджар-Басаркечяр буде забезпечено відповідно до досягнутої 20 вересня угоди.

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Він уточнив, що для цього будуть використовуватися автобуси та особистий транспорт.

Передісторія:

  • Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її закінчення наступного дня.
  • Раніше повідомлялося, що Азербайджан передбачає амністію для карабаських вірмен, які складуть зброю, хоча деякі карабаські військові підрозділи заявили, що продовжать опір Баку.
  • 21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.
  • Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Нагірного Карабаху і пригрозив заходами у разі погіршення ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

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Теми: АзербайджанВірменіяНагірний Карабах
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