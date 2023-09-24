Азербайджан обіцяє випустити з Карабаху вірменів, які складуть зброю

азербайджанський контрольно-пропускний пункт на в'їзді в Лачинський коридор, фото AFP via Getty Images

Азербайджан після оголошення про повернення під свій контроль Карабаху пообіцяв забезпечити вихід із регіону вірменам, які складуть зброю.

Джерело: начальник управління пресслужби МВС Ельшад Гаджиєв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське інформагентство Report

Деталі: За його словами, виведення роззброєних і демобілізованих сил із Карабаху в напрямку Лачин-Ханкенді та Кяльбаджар-Басаркечяр буде забезпечено відповідно до досягнутої 20 вересня угоди.

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Він уточнив, що для цього будуть використовуватися автобуси та особистий транспорт.

Передісторія:

Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її закінчення наступного дня.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан передбачає амністію для карабаських вірмен, які складуть зброю, хоча деякі карабаські військові підрозділи заявили, що продовжать опір Баку.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Нагірного Карабаху і пригрозив заходами у разі погіршення ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.