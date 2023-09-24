Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Азербайджан обещает выпустить из Карабаха армян, которые сложат оружие

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 18:47
Азербайджан обещает выпустить из Карабаха армян, которые сложат оружие
азербайджанский контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, фото AFP via Getty Images

Азербайджан после объявления о возвращении под свой контроль Карабаха пообещал обеспечить выход из региона армянам, которые сложат оружие.

Источник: начальник управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское информагентство Report

Детали: По его словам, вывод разоруженных и демобилизованных сил из Карабаха в направлении Лачин-Ханкенди и Кяльбаджар-Басаркечяр будет обеспечен в соответствии с достигнутым 20 сентября соглашением.

Реклама:

Он уточнил, что для этого будут использоваться автобусы и личный транспорт.

Предыстория:

  • Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.
  • Ранее сообщалось, что Азербайджан предусматривает амнистию для карабахских армян, которые сложат оружие, хотя некоторые карабахские военные подразделения заявили, что продолжат сопротивление Баку.
  • 21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.
  • Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: АзербайджанАрменияНагорный Карабах
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВраг атаковал Одесскую область ракетами "Оникс", есть попадания, четверо пострадавших

США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ

Пограничники не выпустили за границу уже более 2 тысяч госслужащих

Беларусь провела встречу иностранных дипломатов с депортированными из Украины детьми

Гладковского и Букина подозревают в нанесении ущерба "Укрспецэкспорту" на 13 миллионов

ОГП открыл дело из-за драки нардепов Куницкого и Дмитрука

Все новости...
Азербайджан
Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ и гарантий безопасности от РФ
Алиев заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией
В Азербайджане обещают амнистию армянам Карабаха, которые сложат оружие
Последние новости
07:04
На Херсонском направлении Силы обороны успешно поражают тылы врага – сводка
06:24
фотоВраг атаковал Одесскую область ракетами "Оникс", есть попадания, четверо пострадавших
06:10
Оккупанты в Крыму усиленно ищут украинских партизан – сопротивление
05:28
Российские власти заявили о сбитом БпЛА, который "летел на Москву"
04:48
Деградированные российские войска не способны вести полноценное наступление в районе Купянска – ISW
03:56
Пришлось рассматривать более тысячи фейковых поправок – Арахамия об изменениях в бюджет
03:04
Штаты могут предложить Польше "Железный купол" в обмен на Patriot для Украины – Politico
02:08
СМИ: В Одессе прогремели взрывы
01:58
США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ
01:10
Россияне атаковали Сумскую область из минометов, сбрасывали ВОГ
Все новости...
Реклама: