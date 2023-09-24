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Азербайджан обещает выпустить из Карабаха армян, которые сложат оружие

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 18:47
Азербайджан обещает выпустить из Карабаха армян, которые сложат оружие
азербайджанский контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, фото AFP via Getty Images

Азербайджан после объявления о возвращении под свой контроль Карабаха пообещал обеспечить выход из региона армянам, которые сложат оружие.

Источник: начальник управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское информагентство Report

Детали: По его словам, вывод разоруженных и демобилизованных сил из Карабаха в направлении Лачин-Ханкенди и Кяльбаджар-Басаркечяр будет обеспечен в соответствии с достигнутым 20 сентября соглашением.

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Он уточнил, что для этого будут использоваться автобусы и личный транспорт.

Предыстория:

  • Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.
  • Ранее сообщалось, что Азербайджан предусматривает амнистию для карабахских армян, которые сложат оружие, хотя некоторые карабахские военные подразделения заявили, что продолжат сопротивление Баку.
  • 21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.
  • Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

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Темы: АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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