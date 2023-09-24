У Херсоні через ворожі обстріли у неділю постраждало вже 6 цивільних
Неділя, 24 вересня 2023, 19:27
Внаслідок російських обстрілів Херсона у неділю постраждало щонайменше 6 осіб.
Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram
Дослівно: "На цю годину відомо вже про 6 постраждалих цивільних осіб внаслідок ворожих обстрілів Херсона сьогодні вдень.
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Херсонці отримали поранення різного ступеня важкості. Всім постраждалим надана медична допомога. Також до медичних закладів звертаються люди, які були поранені раніше".
Деталі: У неділю вдень росіяни здійснили артилерійські обстріли Корабельного району Херсона, постраждало четверо цивільних.
Згодом по Херсону влучили дві ворожі авіабомби, було травмовано жінку.
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