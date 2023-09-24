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В Херсоне из-за вражеских обстрелов в воскресенье пострадало уже 6 гражданских

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 19:27
В Херсоне из-за вражеских обстрелов в воскресенье пострадало уже 6 гражданских
Херсон, фото: Суспільне

В результате российских обстрелов Херсона в воскресенье пострадали по меньшей мере 6 человек.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Дословно: "На этот час известно уже о 6 пострадавших гражданских лицах в результате вражеских обстрелов Херсона сегодня днем.

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Херсонцы получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также в медицинские учреждения обращаются люди, которые были ранены ранее".

Детали: В воскресенье днем россияне совершили артиллерийские обстрелы Корабельного района Херсона, пострадали четверо гражданских.

Впоследствии по Херсону попали две вражеские авиабомбы, была травмирована женщина.

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Темы: Херсонвойна
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