В Херсоне из-за вражеских обстрелов в воскресенье пострадало уже 6 гражданских
Воскресенье, 24 сентября 2023, 19:27
В результате российских обстрелов Херсона в воскресенье пострадали по меньшей мере 6 человек.
Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram
Дословно: "На этот час известно уже о 6 пострадавших гражданских лицах в результате вражеских обстрелов Херсона сегодня днем.
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Херсонцы получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также в медицинские учреждения обращаются люди, которые были ранены ранее".
Детали: В воскресенье днем россияне совершили артиллерийские обстрелы Корабельного района Херсона, пострадали четверо гражданских.
Впоследствии по Херсону попали две вражеские авиабомбы, была травмирована женщина.
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