Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о производстве оружия с США: То, что было фантастикой, станет реальностью

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 21:15
Зеленский о производстве оружия с США: То, что было фантастикой, станет реальностью
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал историческим решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем с Украиной.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно, но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, кто работает на государство.

Реклама:

И это новое качество оборонной промышленности Украины – значительно сильнее. И это же экономика. Защита для наших городов. Предприятия, новые рабочие места для обоих наших народов – и для украинцев, и для американцев. Мы имеем четкую перспективу – то, о чем уже договорились, – новой прочности Украины для недопущения повторения российских агрессий. Я благодарен президенту Байдену, всей его команде и каждому в Америке, кто ценит свободу и поддерживает Украину".

Детали: Зеленский назвал уходящую неделю очень продуктивной и отметил много "хороших оборонных и других решений".

"Оборонные пакеты. От Соединенных Штатов – это артиллерия, нужны снаряды, ракеты для "хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя. От Канады имеем решение о длительной оборонной поддержке. Объем – полмиллиарда долларов США. В частности, это "медэваки" – эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках", – сказал, в частности, президент.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 22 сентября Зеленский заявил, что по итогам визита в США имеет ряд весомых результатов, среди которых договоренность совместно производить вооружение, в частности, системы ПВО.

Темы: ЗеленскийСШАоружиеПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Зеленский: Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим
В Петербурге пропало электричество: до этого слышали "хлопок"
Ракетный обстрел Кременчуга: количество пострадавших возросло до 55
Россияне ночью атаковали Украину двумя типами ракет и "Шахедами": звучала масштабная тревога
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: