Зеленский о производстве оружия с США: То, что было фантастикой, станет реальностью

Президент Владимир Зеленский назвал историческим решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем с Украиной.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно, но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, кто работает на государство.

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И это новое качество оборонной промышленности Украины – значительно сильнее. И это же экономика. Защита для наших городов. Предприятия, новые рабочие места для обоих наших народов – и для украинцев, и для американцев. Мы имеем четкую перспективу – то, о чем уже договорились, – новой прочности Украины для недопущения повторения российских агрессий. Я благодарен президенту Байдену, всей его команде и каждому в Америке, кто ценит свободу и поддерживает Украину".

Детали: Зеленский назвал уходящую неделю очень продуктивной и отметил много "хороших оборонных и других решений".

"Оборонные пакеты. От Соединенных Штатов – это артиллерия, нужны снаряды, ракеты для "хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя. От Канады имеем решение о длительной оборонной поддержке. Объем – полмиллиарда долларов США. В частности, это "медэваки" – эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках", – сказал, в частности, президент.

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Что предшествовало: 22 сентября Зеленский заявил, что по итогам визита в США имеет ряд весомых результатов, среди которых договоренность совместно производить вооружение, в частности, системы ПВО.