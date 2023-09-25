У напрямку Одеси росіяни запустили "Шахеди", "Онікси" та "Калібри" – Повітряні сили
Понеділок, 25 вересня 2023, 01:01
Повітряні сили попередили про запуски по Одесі та області ракет "Онікс" та "Калібр", а також безпілотників типу "Шахед"
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "Одеса - у вашому напрямку шахеди, онікси та калібри!!!"
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Деталі: Перед цим повітряники повідомили, що у напрямку Одеської області росіяни запустили надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".
Нагадаємо: Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога. Громадян просять перебувати в укриттях.
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