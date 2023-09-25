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У напрямку Одеси росіяни запустили "Шахеди", "Онікси" та "Калібри" – Повітряні сили

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 вересня 2023, 01:01
У напрямку Одеси росіяни запустили Шахеди, Онікси та Калібри – Повітряні сили
ілюстративне фото: Getty Images

Повітряні сили попередили про запуски по Одесі та області ракет "Онікс" та "Калібр", а також безпілотників типу "Шахед"

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Одеса - у вашому напрямку шахеди, онікси та калібри!!!"

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Деталі: Перед цим повітряники повідомили, що у напрямку Одеської області росіяни запустили надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".

Нагадаємо: Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога. Громадян просять перебувати в укриттях.

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Теми: повітряна тривогаОдеська область
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