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В направлении Одессы россияне запустили "Шахеды", "Ониксы" и "Калибры" - Воздушные силы

Станислав ПогориловПонедельник, 25 сентября 2023, 01:01
В направлении Одессы россияне запустили Шахеды, Ониксы и Калибры - Воздушные силы
Иллюстративное фото: Getty Images

Воздушные силы предупредили о запусках по Одессе и области ракет "Оникс" и "Калибр", а также беспилотников типа "Шахед"

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Одесса - в вашем направлении шахэды, ониксы и калибры!!!"

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Детали: Перед этим воздушники сообщили, что в направлении Одесской области россияне запустили сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

Напомним: Сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога. Граждан просят находиться в укрытиях.

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Темы: воздушная тревогаОдесская область
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