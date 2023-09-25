В направлении Одессы россияне запустили "Шахеды", "Ониксы" и "Калибры" - Воздушные силы
Понедельник, 25 сентября 2023, 01:01
Воздушные силы предупредили о запусках по Одессе и области ракет "Оникс" и "Калибр", а также беспилотников типа "Шахед"
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Одесса - в вашем направлении шахэды, ониксы и калибры!!!"
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Детали: Перед этим воздушники сообщили, что в направлении Одесской области россияне запустили сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".
Напомним: Сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога. Граждан просят находиться в укрытиях.
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