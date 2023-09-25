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Нагірний Карабах: вірменська опозиція пообіцяла "паралізувати" всю країну на знак непокори

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 вересня 2023, 01:55
Нагірний Карабах: вірменська опозиція пообіцяла паралізувати всю країну на знак непокори
Фото: Getty Images

У столиці Вірменії Єревані протестувальники анонсували загальну акцію непокори. Її початок заплановано на 8 годину ранку 25 вересня.

Джерело: "Радио Свобода"

Деталі: Член Національного комітету Вазген Манукян під час мітингу, який шостий день поспіль проходить на площі Республіки в Єревані, пообіцяв, що опозиція "паралізує місто".

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"Уся Вірменія буде паралізована в найближчі три дні. Опорою влади є тільки поліція", - заявив він. При цьому він не закликав протестувальників до якихось дій, крім виходу на вулицю.

"Треба вийти на вулиці, підняти рівень непокори до такої міри, щоб уряд став на коліна", - заявив зі свого боку депутат опозиційної фракції "Айастан" Ішхан Сагателян.

У неділю представники вірменської опозиції провели черговий мітинг на площі Республіки в Єревані, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у зв'язку з його політикою щодо Нагірного Карабаху.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня внаслідок блискавичної військової операції Азербайджану вірменська влада самопроголошеної республіки Нагірний Карабах, що існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку. Зараз тривають переговори про умови реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху в Азербайджані. Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади.

Чинна влада Вірменії побічно звинуватила в події російський миротворчий контингент, який, на їхню думку, не втрутився в події.

Вірменська опозиція звинувачує Нікола Пашиняна у зраді національних інтересів і ненаданні допомоги вірменам Карабаху, водночас заявляючи про небезпеку етичних чисток у регіоні. Водночас на акціях протесту звучить і критика на адресу Москви.

Під час мітингів сталися сутички з поліцією. Влада затримала кілька сотень протестувальників, з них 49 осіб стали підозрюваними у кримінальних справах.

Теми: ВірменіяНагірний Карабах
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