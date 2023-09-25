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Нагорный Карабах: армянская оппозиция пообещала "парализовать" всю страну в знак неповиновения

Станислав ПогориловПонедельник, 25 сентября 2023, 01:55
Нагорный Карабах: армянская оппозиция пообещала парализовать всю страну в знак неповиновения
Фото: Getty Images

В столице Армении Ереване протестующие анонсировали всеобщую акцию неповиновения. Ее начало запланировано на 8 часов утра 25 сентября.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Член Национального комитета Вазген Манукян во время митинга, который шестой день подряд проходит на площади Республики в Ереване, пообещал, что оппозиция "парализует город".

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"Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", - заявил он. При этом он не призвал протестующих к каким-либо действиям, кроме выхода на улицу.

"Надо выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство стало на колени", - заявил со своей стороны депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.

В воскресенье представители армянской оппозиции провели очередной митинг на площади Республики в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой в отношении Нагорного Карабаха.

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На прошлой неделе в результате молниеносной военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку. Сейчас продолжаются переговоры об условиях реинтеграции армянской общины Нагорного Карабаха в Азербайджане. Ожидается, что вся территория региона перейдет под контроль азербайджанских властей.

Действующие власти Армении косвенно обвинили в произошедшем российский миротворческий контингент, который, по их мнению, не вмешался в события.

Армянская оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов и неоказании помощи армянам Карабаха, одновременно заявляя об опасности этических чисток в регионе. В то же время на акциях протеста звучит и критика в адрес Москвы.

Во время митингов произошли столкновения с полицией. Власти задержали несколько сотен протестующих, из них 49 человек стали подозреваемыми по уголовным делам.

Темы: АрменияНагорный Карабах
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