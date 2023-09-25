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Окупанти на півдні готують мобілізацію місцевого населення — ЦНС

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 вересня 2023, 02:45
Окупанти на півдні готують мобілізацію місцевого населення — ЦНС
Фото: Getty Images

В тимчасового окупованих південних регіонах російські загарбники створили так звані "федеральні комісаріати" та готуються мобілізувати місцевих чоловіків.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Деталі: Повідомляється, що наразі росіяни формують систему військового обліку призовників, військовозобов’язаних з поміж жителів ТОТ.

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Зокрема, вони створили так звані "федеральні комісаріати" на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей.

Водночас у своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на "тимчасовий облік" у новостворених "військових комісаріатах".

Також, місцевим жителям регулярно надходять повістки із вимогами з’явитися до місцевого органу РОА для постановки на "військовий облік".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У річницю підписання Володимиром Путіним указу про "часткову мобілізацію" в Росії у Міноборони Британії відзначили, що російська армія стикається із низкою проблем, зокрема, через відсутність регулярних ротацій.

Теми: окупаціямобілізаціявійнаРосія
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