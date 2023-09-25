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Оккупанты на юге готовят мобилизацию местного населения - ЦНС

Станислав ПогориловПонедельник, 25 сентября 2023, 02:45
Оккупанты на юге готовят мобилизацию местного населения - ЦНС
Фото: Getty Images

Во временно оккупированных южных регионах российские захватчики создали так называемые "федеральные комиссариаты" и готовятся мобилизовать местных мужчин.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Детали: Сообщается, что сейчас россияне формируют систему воинского учета призывников, военнообязанных из числа жителей ВОТ.

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В частности, они создали так называемые "федеральные комиссариаты" на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.

В то же время в своих пропагандистских телеграмм-каналах российские оккупационные администрации регулярно размещают объявления с требованиями к местному населению призывного возраста и военнообязанных предоставить личные данные и копии документов, удостоверяющих личность с последующей постановкой на "временный учет" во вновь созданных "военных комиссариатах".

Также, местным жителям регулярно поступают повестки с требованиями явиться в местный орган РОА для постановки на "воинский учет".

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Что предшествовало: В годовщину подписания Владимиром Путиным указа о "частичной мобилизации" в России в Минобороны Великобритании отметили, что российская армия сталкивается с рядом проблем, в частности, из-за отсутствия регулярных ротаций.

Темы: оккупациямобилизациявойнаРосcия
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