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У Запорізькій області звучала тривога: загроза застосування авіаційного озброєння

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 вересня 2023, 03:50
У Запорізькій області звучала тривога: загроза застосування авіаційного озброєння

На Запорізькому напрямку спостерігалась активність тактичної авіації російських загарбників, по області оголошували повітряну тривогу.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Дослівно: "Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області".

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Деталі: Він попросив жителів області терміново прослідувати в укриття.

Наразі повітряну тривогу у Запорізькій області відмінили.

Що було раніше: Вночі 25 вересня Повітряні сили повідомляли про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та "Шахедів, а також надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одещини. Була оголошена масштабна повітряна тривога, яку пізніше скасували.

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Теми: Запорізька областьповітряна тривога
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