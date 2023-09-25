Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Запорізькій області звучала тривога: загроза застосування авіаційного озброєння

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 вересня 2023, 03:50
У Запорізькій області звучала тривога: загроза застосування авіаційного озброєння

На Запорізькому напрямку спостерігалась активність тактичної авіації російських загарбників, по області оголошували повітряну тривогу.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Дослівно: "Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області".

Реклама:

Деталі: Він попросив жителів області терміново прослідувати в укриття.

Наразі повітряну тривогу у Запорізькій області відмінили.

Що було раніше: Вночі 25 вересня Повітряні сили повідомляли про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та "Шахедів, а також надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одещини. Була оголошена масштабна повітряна тривога, яку пізніше скасували.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Словаччині перемогла антиукраїнська партія – всупереч екзитполам

Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам

Сили ППО вночі збили половину "Шахедів", запущених Росією

Ми не можемо допустити, щоб підтримка України була перервана – заява Байдена

Сенат США працюватиме, щоб надати критично важливу підтримку Україні – заява

Китай створив перешкоди для експорту безпілотників в Україну – NYT

Усі новини...
Запорізька область
В окупованому Токмаку "прильоти", є постраждалі через ворожу ППО – мер Мелітополя
Українські військові глибше заходять у Запорізьку область – ISW
Через ракетну небезпеку у двох областях була оголошена повітряна тривога
Останні новини
10:51
відеоУ центрі Анкари була спроба теракту
10:35
У Косові розповіли про переміщення військ Сербії біля своїх кордонів
10:22
Серіали, які вийдуть у жовтні: добірка
10:21
Донеччина: через обстріл росіян під завалами власного будинку опинилася ціла родина
10:13
Обвал мосту в Києві: такі ж балки в Україні використали при будівництві ще одного мосту
10:02
Вчені виявили кажана, якого бачили востаннє 100 років тому
09:41
Росіяни ракетами тричі вдарили по Харкову
09:17
У Словаччині перемогла антиукраїнська партія – всупереч екзитполам
09:00
Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам
08:39
Сили ППО вночі збили половину "Шахедів", запущених Росією
Усі новини...
Реклама: