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В Запорожской области звучала тревога: угроза применения авиационного вооружения

Станислав ПогориловПонедельник, 25 сентября 2023, 03:50
В Запорожской области звучала тревога: угроза применения авиационного вооружения

На Запорожском направлении наблюдалась активность тактической авиации российских захватчиков, по области объявляли воздушную тревогу.

Источник: председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области".

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Детали: Он попросил жителей области срочно проследовать в укрытие.

Что предшествовало: Ночью 25 сентября Воздушные силы сообщали о вероятном запуске крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и "Шахедов, а также сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Была объявлена масштабная воздушная тревога, которую позже отменили.

Темы: Запорожская областьвоздушная тревога
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