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"Візовий скандал" між Польщею та Німеччиною: Шольца попросили поважати суверенітет

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 вересня 2023, 04:46
Візовий скандал між Польщею та Німеччиною: Шольца попросили поважати суверенітет
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау звернувся до Олафа Шольца з проханням поважати суверенітет Польщі після пропозиції канцлера Німеччини посилити контроль на кордоні через мігрантів.

Джерело: "Польське радіо"

Деталі: Як підкреслив польський міністр, останні заяви німецького політика свідчать про спробу втручання у внутрішні справи польської держави та виборчу кампанію, що триває в країні.

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Йдеться про виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на мітингу його партії СДПН у Нюрнберзі. Німецький політик висловився за посилення контролю за нелегальною міграцією.

Як зазначив Рау, останні заяви Шольца порушують принципи суверенної рівності держав, яка є основою добросусідських відносин і дружньої співпраці з Польщею.

Як наголошує польська влада, порушення у видачі віз у Польщі є випадковими і розслідуються службами. Центральне антикорупційне бюро у рамках цього розслідування затримало сімох осіб.

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Що було раніше: Перед цим Шольц виступив за посилення контролю над нелегальною міграцією та пообіцяв можливі додаткові заходи. З огляду на ситуацію на кордоні Шольц закликав надати роз’яснення щодо можливих порушень у видачі віз у сусідній Польщі. 

Теми: ПольщаНімеччинакордон
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