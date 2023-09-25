"Візовий скандал" між Польщею та Німеччиною: Шольца попросили поважати суверенітет

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау звернувся до Олафа Шольца з проханням поважати суверенітет Польщі після пропозиції канцлера Німеччини посилити контроль на кордоні через мігрантів.

Джерело: "Польське радіо"

Деталі: Як підкреслив польський міністр, останні заяви німецького політика свідчать про спробу втручання у внутрішні справи польської держави та виборчу кампанію, що триває в країні.

Реклама:

Йдеться про виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на мітингу його партії СДПН у Нюрнберзі. Німецький політик висловився за посилення контролю за нелегальною міграцією.

Як зазначив Рау, останні заяви Шольца порушують принципи суверенної рівності держав, яка є основою добросусідських відносин і дружньої співпраці з Польщею.

Як наголошує польська влада, порушення у видачі віз у Польщі є випадковими і розслідуються службами. Центральне антикорупційне бюро у рамках цього розслідування затримало сімох осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Перед цим Шольц виступив за посилення контролю над нелегальною міграцією та пообіцяв можливі додаткові заходи. З огляду на ситуацію на кордоні Шольц закликав надати роз’яснення щодо можливих порушень у видачі віз у сусідній Польщі.