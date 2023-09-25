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"Визовый скандал" между Польшей и Германией: Шольца попросили уважать суверенитет

Станислав ПогориловПонедельник, 25 сентября 2023, 04:46
Визовый скандал между Польшей и Германией: Шольца попросили уважать суверенитет
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обратился к Олафу Шольцу с просьбой уважать суверенитет Польши после предложения канцлера Германии усилить контроль на границе из-за мигрантов.

Источник: "Польское радио"

Детали: Как подчеркнул польский министр, последние заявления немецкого политика свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и избирательную кампанию, которая продолжается в стране.

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Речь идет о выступлении канцлера Германии Олафа Шольца на митинге его партии СДПГ в Нюрнберге. Немецкий политик высказался за усиление контроля за нелегальной миграцией.

Как отметил Рау, последние заявления Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, которое является основой добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей.

Как отмечают польские власти, нарушения в выдаче виз в Польше являются случайными и расследуются службами. Центральное антикоррупционное бюро в рамках этого расследования задержало семь человек.

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Что предшествовало: Перед этим Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пообещал возможные дополнительные меры. Учитывая ситуацию на границе Шольц призвал предоставить разъяснения относительно возможных нарушений в выдаче виз в соседней Польше.

Темы: ПольшаГерманияграница
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