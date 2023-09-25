Росіяни заявили про атаку БПЛА на дві області РФ: пошкоджені будинки та адмінбудівля
Російські губернатори заявили про атаку нібито українських безпілотників у прикордонних Курській і Брянській областях РФ.
Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт і губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram
Пряма мова Старовойта: "У Центральному окрузі Курська через атаку українських БПЛА є пошкодження кількох приватних домоволодінь і даху адміністративної будівлі, вибито скло в багатоквартирному будинку. Спрацювала ППО. Постраждалих немає".
Деталі: За його словами, ще один безпілотник упав у Курському районі, внаслідок чого вибиті шибки в приватному будинку.
Брянський губернатор повідомив, що вночі над Суразьким районом нібито збили два українські безпілотники.
Богомаз запевняє, що нібито постраждалих і руйнувань немає, але при цьому повідомляє, що на місці працюють оперативні та екстрені служби.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що московські аеропорти ввечері 24 вересня призупиняли прийом та відправлення рейсів, ймовірно, через очікування російськими військовими ударів українських безпілотників.