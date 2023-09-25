Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни заявили про атаку БПЛА на дві області РФ: пошкоджені будинки та адмінбудівля

Ірина БалачукПонеділок, 25 вересня 2023, 07:33
Росіяни заявили про атаку БПЛА на дві області РФ: пошкоджені будинки та адмінбудівля
Скриншот з google.maps

Російські губернатори заявили про атаку нібито українських безпілотників у прикордонних Курській і Брянській областях РФ. 

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт і губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Пряма мова Старовойта: "У Центральному окрузі Курська через атаку українських БПЛА є пошкодження кількох приватних домоволодінь і даху адміністративної будівлі, вибито скло в багатоквартирному будинку. Спрацювала ППО. Постраждалих немає".

Реклама:

Деталі: За його словами, ще один безпілотник упав у Курському районі, внаслідок чого вибиті шибки в приватному будинку. 

Брянський губернатор повідомив, що вночі над Суразьким районом нібито збили два українські безпілотники.

Богомаз запевняє, що нібито постраждалих і руйнувань немає, але при цьому повідомляє, що на місці працюють оперативні та екстрені служби.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Росія
Захисники знищили ще 420 загарбників та 25 ворожих артсистем за добу
Московські аеропорти призупиняли роботу: ймовірно, боялись безпілотників − ЗМІ
Окупанти на півдні готують мобілізацію місцевого населення — ЦНС
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: