Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни заявили про атаку БПЛА на дві області РФ: пошкоджені будинки та адмінбудівля

Ірина БалачукПонеділок, 25 вересня 2023, 07:33
Росіяни заявили про атаку БПЛА на дві області РФ: пошкоджені будинки та адмінбудівля
Скриншот з google.maps

Російські губернатори заявили про атаку нібито українських безпілотників у прикордонних Курській і Брянській областях РФ. 

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт і губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Пряма мова Старовойта: "У Центральному окрузі Курська через атаку українських БПЛА є пошкодження кількох приватних домоволодінь і даху адміністративної будівлі, вибито скло в багатоквартирному будинку. Спрацювала ППО. Постраждалих немає".

Реклама:

Деталі: За його словами, ще один безпілотник упав у Курському районі, внаслідок чого вибиті шибки в приватному будинку. 

Брянський губернатор повідомив, що вночі над Суразьким районом нібито збили два українські безпілотники.

Богомаз запевняє, що нібито постраждалих і руйнувань немає, але при цьому повідомляє, що на місці працюють оперативні та екстрені служби.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Словаччині перемогла антиукраїнська партія – всупереч екзитполам

Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам

Сили ППО вночі збили половину "Шахедів", запущених Росією

Ми не можемо допустити, щоб підтримка України була перервана – заява Байдена

Сенат США працюватиме, щоб надати критично важливу підтримку Україні – заява

Китай створив перешкоди для експорту безпілотників в Україну – NYT

Усі новини...
Росія
Захисники знищили ще 420 загарбників та 25 ворожих артсистем за добу
Московські аеропорти призупиняли роботу: ймовірно, боялись безпілотників − ЗМІ
Окупанти на півдні готують мобілізацію місцевого населення — ЦНС
Останні новини
10:51
відеоУ центрі Анкари була спроба теракту
10:35
У Косові розповіли про переміщення військ Сербії біля своїх кордонів
10:22
Серіали, які вийдуть у жовтні: добірка
10:21
Донеччина: через обстріл росіян під завалами власного будинку опинилася ціла родина
10:13
Обвал мосту в Києві: такі ж балки в Україні використали при будівництві ще одного мосту
10:02
Вчені виявили кажана, якого бачили востаннє 100 років тому
09:41
Росіяни ракетами тричі вдарили по Харкову
09:17
У Словаччині перемогла антиукраїнська партія – всупереч екзитполам
09:00
Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам
08:39
Сили ППО вночі збили половину "Шахедів", запущених Росією
Усі новини...
Реклама: