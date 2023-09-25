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Россияне заявили об атаке БПЛА на две области РФ: повреждены дома и админздание

Ирина БалачукПонедельник, 25 сентября 2023, 07:33
Россияне заявили об атаке БПЛА на две области РФ: повреждены дома и админздание
Скриншот из google.maps

Российские губернаторы заявили об атаке якобы украинских беспилотников в приграничных Курской и Брянской областях РФ.  

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь Старовойта: "В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработала ПВО. Пострадавших нет".

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Детали: По его словам, еще один беспилотник упал в Курском районе, в результате чего выбиты стекла в частном доме.  

Брянский губернатор сообщил, что ночью над Суражским районом якобы сбили два украинских беспилотника.

Богомаз уверяет, что якобы пострадавших и разрушений нет, но при этом сообщает, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Темы: Росcиябеспилотники
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