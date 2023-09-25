Россияне заявили об атаке БПЛА на две области РФ: повреждены дома и админздание
Российские губернаторы заявили об атаке якобы украинских беспилотников в приграничных Курской и Брянской областях РФ.
Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram
Прямая речь Старовойта: "В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработала ПВО. Пострадавших нет".
Детали: По его словам, еще один беспилотник упал в Курском районе, в результате чего выбиты стекла в частном доме.
Брянский губернатор сообщил, что ночью над Суражским районом якобы сбили два украинских беспилотника.
Богомаз уверяет, что якобы пострадавших и разрушений нет, но при этом сообщает, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что московские аэропорты вечером 24 сентября приостанавливали прием и отправку рейсов, вероятно, из-за ожидания российскими военными ударов украинских беспилотников.