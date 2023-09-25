Росіяни не змогли повернути позиції біля Кліщіївки і вибити оборонців під Мар'їнкою – Генштаб

Російські війська минулої доби безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки й витіснити українські підрозділи з позицій у районі Мар’їнки Донецької області, у районі Роботиного Запорізької області також тривали бої.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 579 дня повномасштабної війни, 25 вересня 2023 року

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення. Ворог завдав 1 ракетний та 56 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України.

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Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степне Сумської області; Чернещина Харківської області; Новоєгорівка, Невське Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене Поле Донецької області; Вербове, Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка Запорізької області; Берислав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка Херсонської області та місто Херсон.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ВІДЕО ДНЯ

За напрямками ситуація така:

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.

напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ. В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не здійснював.

напрямках противник наступальних (штурмових) дій не здійснював. На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.

напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

напрямку сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Водночас, на Шахтарському напрямку захисники України продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах.

напрямку захисники України продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Українські захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах.

напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Українські захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ вразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 4 артилерійських засоби та 1 склад боєприпасів противника.