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Росіяни не змогли повернути позиції біля Кліщіївки і вибити оборонців під Мар'їнкою – Генштаб

Олена РощінаПонеділок, 25 вересня 2023, 08:16
Росіяни не змогли повернути позиції біля Кліщіївки і вибити оборонців під Мар'їнкою – Генштаб
Бійці, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Російські війська минулої доби безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки й витіснити українські підрозділи з позицій у районі Мар’їнки Донецької області, у районі Роботиного Запорізької області також тривали бої. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 579 дня повномасштабної війни, 25 вересня 2023 року

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення. Ворог завдав 1 ракетний та 56 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України. 

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Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степне Сумської області; Чернещина Харківської області; Новоєгорівка, Невське Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене Поле Донецької області; Вербове, Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка Запорізької області; Берислав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка Херсонської області та місто Херсон.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ВІДЕО ДНЯ

За напрямками ситуація така:

  • У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.
  • В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не здійснював. 
  • На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.
  • У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.
  • Водночас, на Шахтарському напрямку захисники України продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах.
  • На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Українські захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах.
  • У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ вразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 4 артилерійських засоби та 1 склад боєприпасів противника.

Теми: війнаДонецька областьЗапорізька областьГенштаб
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