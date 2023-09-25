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Россияне не смогли вернуть позиции возле Клещеевки и выбить защитников под Марьинкой – Генштаб

Елена РощинаПонедельник, 25 сентября 2023, 08:16
Россияне не смогли вернуть позиции возле Клещеевки и выбить защитников под Марьинкой – Генштаб
Бойцы, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки и вытеснить украинские подразделения с позиций в районе Марьинки Донецкой области, в районе Роботино Запорожской области также продолжались бои. 

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 579 дня полномасштабной войны, 25 сентября 2023 года

Детали: По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновения. Враг нанес 1 ракетный и 56 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины. 

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Степное Сумской области; Чернещина Харьковской области; Новоегоровка, Невское Луганской области; Спорное, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области; Вербовое, Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка Запорожской области; Берислав, Отрадокаменка, Николаевка, Бургунка, Ольговка Херсонской области и город Херсон.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

ВИДЕО ДНЯ

По направлениям ситуация следующая:

  • В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не совершал. 
  • На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но успеха не имел.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.
  • На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение минувших суток совершил 14 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.
  • В то же время, на Шахтерском направлении защитники Украины продолжают держать оборону на занятых рубежах.
  • На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. Украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 4 артиллерийских средства и 1 склад боеприпасов противника.

Темы: войнаДонецкая областьЗапорожская областьГенштаб
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