Вночі росіяни обстріляли Херсон, Одесу, Очаків – звіт ОВА

У ніч на 25 вересня російські війська вкотре обстріляли Херсон, пошкодили будівлю навчального закладу, вранці вдарили з авіації по Ольгівці та Львовому на Херсонщині та по Очакову в Миколаївській області, в Одесі пошкоджено морський вокзал і припортову інфраструктуру.

Джерело: дані голів обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 09:00

Деталі: Херсонщина. Цієї ночі ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

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На ранок "рашисти" вдарили з авіації по населених пунктах Ольгівка та Львове. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

За минулу добу по області противник здійснив 87 обстрілів (497 снаряди), з них по м. Херсон – 6 обстрілів.

Російські військові поцілили у райони 23 населених пунктів області; територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні.

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Також загарбники вдарили з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється. Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Ще один авіаудар був по селу Львове. Загинув чоловік 67 років. Окупанти завдали чергового удару по середмістю Херсона. Люди, які йшли до магазину, зараз у лікарні. Це чоловіки 80 і 50 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Ще троє людей, чоловіки віком 54 роки і 81 рік та 41-річна жінка, отримали легкі травми і будуть лікуватися амбулаторно.

Ворог скинув на місто Херсон дві авіабомби. Однією поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою – по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі. Внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано людину. Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці.

Всього за останню добу через російську агресію в Херсонській області 2 людини загинули, ще 11 були поранені.

Миколаївщина. Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено крилату ракету типу "Калібр".

У понеділок вранці ворожі артилерійські обстріли фіксувалися м. Очаків Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина. Вночі "рашисти" атакували область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.

В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.

В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, отримує допомогу в місцевій лікарні.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Дніпропетровщина. Вночі в області через падіння уламків збитого БПЛА виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.

Двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава; полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих.

У неділю вдень росіяни вгатили по Нікопольському району. Під удар ворожої артилерії потрапила Марганецька громада. Зайнялась суха трава. Пожежу оперативно приборкали рятувальники. Люди не постраждали.

Запорізька область. За минулу добу "рашисти" здійснили 140 ударів по 23 населених пунктах області. 129 артобстрілів прийшлися по території Левадного, Преображенки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малої Токмачки, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Ворог атакував БПЛА Гуляйполе, Новоданилівку й Новодарівку, обстріляв з РСЗВ Новоданилівку, Роботине та Полтавку, також зафіксовано 5 авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали.

Донеччина. По населених пунктах області росіяни здійснили 22 обстріла. Під вогнем – 10 населених пунктів: с. Новоселівка Перша, Авдіївка, с.Орлівка, с.Шахтарське, смт Зарічне, с.Олександропіль, смт Курахівка, смт Курдюмівка, Торецьк, смт Північне. Пошкоджено 12 житлових будинків, 3 ЛЕП, господарча споруда, трактор, цивільний автомобіль.

За добу по області двоє людей загинули.

Луганщина. На Новолюбівку "рашисти" спрямували два фосфорно-магнієві боєприпаси, через що сталося займання сухої трави навколо населеного пункту. У сусідньому Невському зафіксовано 10 вибухів, село під постійним вогнем росіян. Вчора ворог також завдав авіаційних ударів по Новоєгорівці та Невському. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 145 обстрілів (543 снарядів).

Харківщина: протягом минулої доби авіаційного удару зазнала с. Чернещина Ізюмського району. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 16 населених пунктів: Одноробівка, Баранівка Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району, Вільхуватка, Строївка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району.

24 вересня в районі с. Андріївка Ізюмського району внаслідок наїзду на вибуховий пристрій при проведенні польових робіт підірвався автомобіль КАМАЗ. 62-річний водій госпіталізований до обласної лікарні з пораненнями.

Сумщина. Вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано 10 вибухів з міномету. Без наслідків.

У неділю протягом дня "рашисти" здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Новослобідська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки.

Чернігівщина. За добу – 8 обстрілів (142 вибухи). Ворог застосував міномети, артилерію, РСЗВ. Обстріли по громадах Чернігівського та Новгород-Сіверського районах. В одному із сіл Новгород-Сіверської громади внаслідок вибухів пошкоджене авто.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила. Дані уточнюються.