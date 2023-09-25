Ночью россияне обстреляли Херсон, Одессу, Очаков – отчет ОВА

Последствия ночного удара по Одессе, фото из Телеграмм главы ОВА Олега Кипера

В ночь на 25 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Херсон, повредили здание учебного заведения, утром ударили из авиации по Ольговке и Львову на Херсонщине и по Очакову в Николаевской области, в Одессе поврежден морской вокзал и припортовая инфраструктура.

Источник: данные глав областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00

Детали: Херсонщина. Этой ночью враг обстрелял Херсон. Повреждено здание учебного заведения.

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На утро "рашисты" ударили из авиации по населенным пунктам Ольговка и Львове. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

За минувшие сутки по области противник совершил 87 обстрелов (497 снарядов), из них по г. Херсон – 6 обстрелов.

Российские военные попали в районы 23 населенных пунктов области; территорию и здания медицинского и учебных заведений, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе; территорию и сооружения заводов в Херсоне.

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Также захватчики ударили из авиации по Бериславу. Разрушены частные дома. Погибла женщина. Ее личность устанавливается. Травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения различной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина. Все пострадавшие доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Еще один авиаудар был по селу Львово. Погиб мужчина 67 лет. Оккупанты нанесли очередной удар по центру Херсона. Люди, которые шли в магазин, сейчас в больнице. Это мужчины 80 и 50 лет. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще три человека, мужчины в возрасте 54 года и 81 год и 41-летняя женщина, получили легкие травмы и будут лечиться амбулаторно.

Враг сбросил на город Херсон две авиабомбы. Одной попали по промзоне в Днепровском районе, другой – по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе. В результате сброса КАБ на одно из предприятий Херсона травмирован человек. Ранения получила женщина-охранник 49 лет, которая находилась на территории. У нее легкие повреждения. Помощь оказана на месте.

Всего за последние сутки из-за российской агрессии в Херсонской области 2 человека погибли, еще 11 были ранены.

Николаевщина. Ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области была уничтожена крылатая ракета типа "Калибр".

В понедельник утром вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались г. Очаков Очаковской общины. Прошло без пострадавших.

Одесская область. Ночью "рашисты" атаковали область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

В нежилой высотке в г .Одесса вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.

В Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения обломками, получает помощь в местной больнице.

Также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

Николаевщина. Ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области была уничтожена крылатая ракета типа "Калибр".

В понедельник утром вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались г. Очаков Очаковской общины. Прошло без пострадавших.

Одесская область. Ночью "рашисты" атаковали область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

В нежилой высотке в г .Одесса вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.

В Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения обломками, получает помощь в местной больнице.

Также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

Днепропетровская область. Ночью в области из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили.

Дважды агрессор атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской общинам. Загорелась сухая трава; пламя уже потушили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.

В воскресенье днем россияне ударили по Никопольскому району. Под удар вражеской артиллерии попала Марганецкая община. Загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили спасатели. Люди не пострадали.

Запорожская область. За минувшие сутки "рашисты" совершили 140 ударов по 23 населенным пунктам области. 129 артобстрелов пришлись по территории Левадного, Преображенки, Ольговского, Чаривного, Красного, Малой Токмачки, Каменского, Павловки, Пятихаток и других городов и сел на линии огня. Враг атаковал БПЛА Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку, обстрелял из РСЗО Новоданиловку, Роботино и Полтавку, также зафиксировано 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке.

Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Жители мирных общин не пострадали.

Донецкая область. По населенным пунктам области россияне осуществили 22 обстрела. Под огнем – 10 населенных пунктов: с. Новоселовка Первая, Авдеевка, с.Орловка, с.Шахтерское, пгт Заречное, с.Александрополь, пгт Кураховка, пгт Курдюмовка, Торецк, пгт Северное. Повреждены 12 жилых домов, 3 ЛЭП, хозяйственная постройка, трактор, гражданский автомобиль.

За сутки по области два человека погибли.

Луганщина. На Новолюбовку "рашисты" направили два фосфорно-магниевых боеприпаса, из-за чего произошло возгорание сухой травы вокруг населенного пункта. В соседнем Невском зафиксировано 10 взрывов, село под постоянным огнем россиян.

Накануне враг также нанес авиационные удары по Новоегоровке и Невскому. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 145 обстрелов (543 снарядов).

Харьковщина: за прошедшие сутки авиационному удару подверглось с. Чернещина Изюмского района. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 16 населенных пунктов: Одноробовка, Барановка Богодуховского района, Волчанск Чугуевского района, Ольховатка, Строевка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Купянского района.

24 сентября в районе с. Андреевка Изюмского района в результате наезда на взрывное устройство при проведении полевых работ подорвался автомобиль КАМАЗ. 62-летний водитель госпитализирован в областную больницу с ранениями.

Сумщина. Ночью россияне осуществили обстрел Середино-Будской общины. Зафиксировано 10 взрывов из миномета. Без последствий.

В воскресенье в течение дня "рашисты" осуществили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Новослободская общины. В Середино-Будской общине в результате одного из обстрелов повреждены 2 частных дома.

Черниговщина. За сутки – 8 обстрелов (142 взрыва). Враг применил минометы, артиллерию, РСЗО. Обстрелы по общинам Черниговского и Новгород-Северского районов. В одном из сел Новгород-Северской общины в результате взрывов повреждено авто.

Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала. Данные уточняются.