Наслідки удару по Одесі: Морвокзал і готель майже знищені

Вночі російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля Морвокзалу і готелю, знищені зерносховища, пошкоджені складські будівлі.

Джерело: Сили оборони Півдня у Telegram

Дослівно сили оборони Півдня: "Ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували".

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Фото з Telegram Сил оборони Півдня

Деталі: Також повідомляється, що "Оніксами" росіяни зруйнували зерносховища.

Фото з Telegram Сил оборони Півдня

Внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.

Фото з Telegram Сил оборони Півдня

Горіла і трава на відкритих територіях. Пожежі вже ліквідували.

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Фото з Telegram Сил оборони Півдня

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибило скло, одна цивільна жінка травмована, їй надали меддопомогу.

Фото з telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера

Фото з telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера

Що було раніше: Уночі 25 вересня захисники під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 крилатих ракет росіян типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.

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