Наслідки удару по Одесі: Морвокзал і готель майже знищені
Вночі російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля Морвокзалу і готелю, знищені зерносховища, пошкоджені складські будівлі.
Джерело: Сили оборони Півдня у Telegram
Дослівно сили оборони Півдня: "Ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували".
Деталі: Також повідомляється, що "Оніксами" росіяни зруйнували зерносховища.
Внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.
Горіла і трава на відкритих територіях. Пожежі вже ліквідували.
Вибуховими хвилями в кількох будинках вибило скло, одна цивільна жінка травмована, їй надали меддопомогу.
Що було раніше: Уночі 25 вересня захисники під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 крилатих ракет росіян типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.
Передісторія:
- Вночі 25 вересня Повітряні сили повідомляли про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та "Шахедів, а також надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одещини. Була оголошена масштабна повітряна тривога, яку пізніше скасували.
- Крім того, Повітряні сили попереджали про запуски по Одесі та області ракет "Онікс" та "Калібр", а також безпілотників типу "Шахед"