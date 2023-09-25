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Наслідки удару по Одесі: Морвокзал і готель майже знищені

Ірина БалачукПонеділок, 25 вересня 2023, 08:01
Наслідки удару по Одесі: Морвокзал і готель майже знищені
ФОТО З TELEGRAM СИЛ ОБОРОНИ ПІВДНЯ

Вночі російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля Морвокзалу і готелю, знищені зерносховища, пошкоджені складські будівлі.  

Джерело: Сили оборони Півдня у Telegram

Дослівно сили оборони Півдня: "Ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували". 

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Фото з Telegram Сил оборони Півдня 

Деталі: Також повідомляється, що "Оніксами" росіяни зруйнували зерносховища. 

 
Фото з Telegram Сил оборони Півдня 

Внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. 

 
Фото з Telegram Сил оборони Півдня 

Горіла і трава на відкритих територіях. Пожежі вже ліквідували. 

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Фото з Telegram Сил оборони Півдня 

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибило скло, одна цивільна жінка травмована, їй надали меддопомогу. 

 
Фото з telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера 
 
Фото з telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера 

Що було раніше: Уночі 25 вересня захисники під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 крилатих ракет росіян типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.

Передісторія:

  • Вночі 25 вересня Повітряні сили повідомляли про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та "Шахедів, а також надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одещини. Була оголошена масштабна повітряна тривога, яку пізніше скасували.
  • Крім того, Повітряні сили попереджали про запуски по Одесі та області ракет "Онікс" та "Калібр", а також безпілотників типу "Шахед"

Теми: Одесавійна
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