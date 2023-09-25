Дрон атакував аеродром під Курськом: ліквідували та поранили керівництво авіаполку – джерело

У неділю безпілотник атакував аеродром в Курській області Росії, вдалося ліквідувати та поранити керівництво авіаційного полку ворога.

Джерело: "Українська правда" із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки

Деталі: За інформацією ГУР, на аеродромі "Халино" ("Курск-Восточный") дрон атакував приміщення, де перебувало керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.

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Внаслідок атаки дістали поранення або загинули:

командир 14-го авіаполку;

його заступник;

група офіцерів-авіаторів;

працівники аеродрому

представник військової контррозвідки ФСБ.

скрін з гугл мапи

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