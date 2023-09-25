Дрон атакував аеродром під Курськом: ліквідували та поранили керівництво авіаполку – джерело
Понеділок, 25 вересня 2023, 12:50
У неділю безпілотник атакував аеродром в Курській області Росії, вдалося ліквідувати та поранити керівництво авіаційного полку ворога.
Джерело: "Українська правда" із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки
Деталі: За інформацією ГУР, на аеродромі "Халино" ("Курск-Восточный") дрон атакував приміщення, де перебувало керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.
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Внаслідок атаки дістали поранення або загинули:
- командир 14-го авіаполку;
- його заступник;
- група офіцерів-авіаторів;
- працівники аеродрому
- представник військової контррозвідки ФСБ.
Передісторія:
- Російська влада заявила зранку 24 версня, коли в Курську святкували день міста, що безпілотник атакував центр міста, влучивши в адміністративну будівлю.
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Ввечері росіяни заявили, що збили в небі над Курською областю безпілотний літальний апарат. Міністерство оборони Росії повідомляло, що близько 20:30 безпілотник літакового типу спробував атакувати об'єкти на території Російської Федерації.ВІДЕО ДНЯ