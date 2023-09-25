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Дрон атакував аеродром під Курськом: ліквідували та поранили керівництво авіаполку – джерело

Тетяна Лозовенко, Ірина БалачукПонеділок, 25 вересня 2023, 12:50
Дрон атакував аеродром під Курськом: ліквідували та поранили керівництво авіаполку – джерело
Ілюстративне фото, Баражуючий боєприпас "Грім" ST-35, фото Defense Express

У неділю безпілотник атакував аеродром в Курській області Росії, вдалося ліквідувати та поранити керівництво авіаційного полку ворога.

Джерело: "Українська правда" із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки 

Деталі: За інформацією ГУР, на аеродромі "Халино" ("Курск-Восточный") дрон атакував приміщення, де перебувало керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.

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Внаслідок атаки дістали поранення або загинули: 

  • командир 14-го авіаполку;
  • його заступник;
  • група офіцерів-авіаторів;
  • працівники аеродрому
  • представник військової контррозвідки ФСБ.
 
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Передісторія: 

  • Російська влада заявила зранку 24 версня, коли в Курську святкували день міста, що безпілотник атакував центр міста, влучивши в адміністративну будівлю.

  • Ввечері росіяни заявили, що збили в небі над Курською областю безпілотний літальний апарат. Міністерство оборони Росії повідомляло, що близько 20:30 безпілотник літакового типу спробував атакувати об'єкти на території Російської Федерації. 

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Теми: Росіяаеродромбезпілотникиавіа
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