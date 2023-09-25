Дрон атаковал аэродром под Курском: ликвидировали и ранили руководство авиаполка – источник

В воскресенье беспилотник атаковал аэродром в Курской области России, удалось ликвидировать и ранить руководство авиационного полка врага.

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки

Детали: По информации ГУР, на аэродроме "Халино" ("Курск-Восточный") дрон атаковал помещение, где находилось руководство 14-го гвардейского истребительного авиаполка им.

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В результате атаки получили ранения или погибли:

командир 14-го авиаполка;

его заместитель;

группа офицеров-авиаторов;

работники аэродрома

представитель военной контрразведки ФСБ;

скрин з гугл карты

Предыстория:

Российские власти заявили утром 24 версня, когда в Курске праздновали день города, что беспилотник атаковал центр города, попав в административное здание.

Вечером россияне заявили, что сбили в небе над Курской областью беспилотный летательный аппарат. Министерство обороны России сообщало, что около 20:30 беспилотник самолетного типа попытался атаковать объекты на территории Российской Федерации.