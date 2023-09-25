Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дрон атаковал аэродром под Курском: ликвидировали и ранили руководство авиаполка – источник

Татьяна Лозовенко, Ирина БалачукПонедельник, 25 сентября 2023, 12:50
Дрон атаковал аэродром под Курском: ликвидировали и ранили руководство авиаполка – источник
Иллюстративное фото, Баражущий боеприпас "Гром" ST-35, фото Defense Express

В воскресенье беспилотник атаковал аэродром в Курской области России, удалось ликвидировать и ранить руководство авиационного полка врага.

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки 

Детали: По информации ГУР, на аэродроме "Халино" ("Курск-Восточный") дрон атаковал помещение, где находилось руководство 14-го гвардейского истребительного авиаполка им.

Реклама:

В результате атаки получили ранения или погибли: 

  • командир 14-го авиаполка;
  • его заместитель;
  • группа офицеров-авиаторов;
  • работники аэродрома
  • представитель военной контрразведки ФСБ;
 
скрин з гугл карты

Предыстория:

  • Российские власти заявили утром 24 версня, когда в Курске праздновали день города, что беспилотник атаковал центр города, попав в административное здание.
  • Вечером россияне заявили, что сбили в небе над Курской областью беспилотный летательный аппарат. Министерство обороны России сообщало, что около 20:30 беспилотник самолетного типа попытался атаковать объекты на территории Российской Федерации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияаэродромбеспилотникиавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Росcия
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области РФ
В России под Оренбургом горела нефтебаза
В России хотят усилить слежку за покупкой гражданами авиабилетов
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: