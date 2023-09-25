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Дрон атаковал аэродром под Курском: ликвидировали и ранили руководство авиаполка – источник

Татьяна Лозовенко, Ирина БалачукПонедельник, 25 сентября 2023, 12:50
Дрон атаковал аэродром под Курском: ликвидировали и ранили руководство авиаполка – источник
Иллюстративное фото, Баражущий боеприпас "Гром" ST-35, фото Defense Express

В воскресенье беспилотник атаковал аэродром в Курской области России, удалось ликвидировать и ранить руководство авиационного полка врага.

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки 

Детали: По информации ГУР, на аэродроме "Халино" ("Курск-Восточный") дрон атаковал помещение, где находилось руководство 14-го гвардейского истребительного авиаполка им.

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В результате атаки получили ранения или погибли: 

  • командир 14-го авиаполка;
  • его заместитель;
  • группа офицеров-авиаторов;
  • работники аэродрома
  • представитель военной контрразведки ФСБ;
 
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Предыстория:

  • Российские власти заявили утром 24 версня, когда в Курске праздновали день города, что беспилотник атаковал центр города, попав в административное здание.
  • Вечером россияне заявили, что сбили в небе над Курской областью беспилотный летательный аппарат. Министерство обороны России сообщало, что около 20:30 беспилотник самолетного типа попытался атаковать объекты на территории Российской Федерации.

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Темы: Росcияаэродромбеспилотникиавиа
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