Дрон атаковал аэродром под Курском: ликвидировали и ранили руководство авиаполка – источник
Понедельник, 25 сентября 2023, 12:50
В воскресенье беспилотник атаковал аэродром в Курской области России, удалось ликвидировать и ранить руководство авиационного полка врага.
Источник: "Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки
Детали: По информации ГУР, на аэродроме "Халино" ("Курск-Восточный") дрон атаковал помещение, где находилось руководство 14-го гвардейского истребительного авиаполка им.
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В результате атаки получили ранения или погибли:
- командир 14-го авиаполка;
- его заместитель;
- группа офицеров-авиаторов;
- работники аэродрома
- представитель военной контрразведки ФСБ;
Предыстория:
- Российские власти заявили утром 24 версня, когда в Курске праздновали день города, что беспилотник атаковал центр города, попав в административное здание.
- Вечером россияне заявили, что сбили в небе над Курской областью беспилотный летательный аппарат. Министерство обороны России сообщало, что около 20:30 беспилотник самолетного типа попытался атаковать объекты на территории Российской Федерации.
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