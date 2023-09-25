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У невизнаному Придністров’ї заявили, що знайшли уламки ракети після атаки РФ на Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 13:41
У невизнаному Придністров’ї заявили, що знайшли уламки ракети після атаки РФ на Україну
Фото "МВС" Придністров'я

Співголова Об'єднаної контрольної комісії від невизнаного Придністров'я Олег Бєляков повідомив, що після ракетної атаки на Одеську область на території сепаратистського регіону Молдови у селі Кіцкани упали уламки ракет.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Пряма мова Бєлякова: "Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання обговорять в ОКК, оскільки Кіцкани належать до Зони безпеки".

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Деталі: За його словами, постраждалих і пошкоджень внаслідок інциденту немає.

Так зване Міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров'я опублікувало в Telegram фото уламків ракети, знайдених у селі Кіцкани. Відомство закликало громадян не піддаватися паніці і запевнило, що "ситуація під контролем".

У "МВС" Придністров'я повідомили, що у селі Кіцкани жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, імовірно, ракети ППО. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

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Зазначається, що виявлену частину ракети вивчили на місці і, за даними саперів, прямої небезпеки вона не несе.

Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце падіння уламків ракети.

"Що стосується ймовірної ракети, виявленої в придністровському регіоні, то повідомляємо, що на місце події направлено військових спостерігачів зі складу спільних миротворчих сил. Походження об'єкта поки що не встановлено, а траєкторію його польоту не підтвердили незалежні джерела", – заявили в уряді, запевнивши, що триматимуть громадян у курсі ситуації.

Передісторія:

  • Уночі 25 вересня захисники під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 крилатих ракет росіян типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.
  • У Румунії зафіксували кілька інцидентів з падінням дронів під час російських атак по півдню України.
  • Раніше заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що армія країни готова збивати російські дрони, які становитимуть загрозу. 

Теми: Придністров'яракетний ударРосіявійна
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