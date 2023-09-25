Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У невизнаному Придністров’ї заявили, що знайшли уламки ракети після атаки РФ на Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 13:41
У невизнаному Придністров’ї заявили, що знайшли уламки ракети після атаки РФ на Україну
Фото "МВС" Придністров'я

Співголова Об'єднаної контрольної комісії від невизнаного Придністров'я Олег Бєляков повідомив, що після ракетної атаки на Одеську область на території сепаратистського регіону Молдови у селі Кіцкани упали уламки ракет.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Пряма мова Бєлякова: "Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання обговорять в ОКК, оскільки Кіцкани належать до Зони безпеки".

Реклама:

Деталі: За його словами, постраждалих і пошкоджень внаслідок інциденту немає.

Так зване Міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров'я опублікувало в Telegram фото уламків ракети, знайдених у селі Кіцкани. Відомство закликало громадян не піддаватися паніці і запевнило, що "ситуація під контролем".

У "МВС" Придністров'я повідомили, що у селі Кіцкани жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, імовірно, ракети ППО. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що виявлену частину ракети вивчили на місці і, за даними саперів, прямої небезпеки вона не несе.

Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце падіння уламків ракети.

"Що стосується ймовірної ракети, виявленої в придністровському регіоні, то повідомляємо, що на місце події направлено військових спостерігачів зі складу спільних миротворчих сил. Походження об'єкта поки що не встановлено, а траєкторію його польоту не підтвердили незалежні джерела", – заявили в уряді, запевнивши, що триматимуть громадян у курсі ситуації.

Передісторія:

  • Уночі 25 вересня захисники під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 крилатих ракет росіян типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.
  • У Румунії зафіксували кілька інцидентів з падінням дронів під час російських атак по півдню України.
  • Раніше заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що армія країни готова збивати російські дрони, які становитимуть загрозу. 

Теми: Придністров'яракетний ударРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Придністров'я
В Молдові допустили вступ до ЄС без території "Придністров’я"
СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я
Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї – Санду
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: