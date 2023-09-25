В непризнанном Приднестровье заявили, что нашли обломки ракеты после атаки РФ на Украину
Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанного Приднестровья Олег Беляков сообщил, что после ракетной атаки на Одесскую область на территории сепаратистского региона Молдовы в селе Кицканы упали обломки ракет.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker
Прямая речь Белякова: "Боевая часть ракеты вошла в почву, но не разорвалась. Вопрос обсудят в ОКК, поскольку Кицканы относятся к Зоне безопасности".
Детали: По его словам, пострадавших и повреждений в результате инцидента нет.
Так называемое Министерство внутренних дел непризнанного Приднестровья опубликовало в Telegram фото обломков ракеты, найденных в селе Кицканы. Ведомство призвало граждан не поддаваться панике и заверило, что "ситуация под контролем".
В "МВД" Приднестровья сообщили, что в селе Кицканы жители одного из домов обнаружили на территории приусадебного участка обломки, предположительно, ракеты ПВО. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.
Отмечается, что обнаруженную часть ракеты изучили на месте и, по данным саперов, прямой опасности она не несет.
Кишинев отправил военных наблюдателей из контингента совместных миротворческих сил на место падения обломков ракеты.
"Что касается вероятной ракеты, обнаруженной в приднестровском регионе, то сообщаем, что на место происшествия направлены военные наблюдатели из состава совместных миротворческих сил. Происхождение объекта пока не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники", – заявили в правительстве, заверив, что будут держать граждан в курсе ситуации.
Предыстория:
- Ночью 25 сентября защитники во время ракетной атаки по южным регионам сбили 11 крылатых ракет россиян типа "Калибр" и 19 "Шахедов", из-за попадания в Одессе повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы тушили пожар.
- В Румынии зафиксировали несколько инцидентов с падением дронов во время российских атак по югу Украины.
- Ранее заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что армия страны готова сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу.