Нічний удар по Півдню: захисники збили 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів", але є влучання

Цієї ночі захисники під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 крилатих ракет росіян типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.

Джерело: речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, Сили оборони півдня у Telegram

Пряма мова Гуменюк: "І масована, і комбінована атака (росіян – ред.) відбулась цієї ночі. 19 дронів ударного типу "Shahed" були запущені, і всі (вони) знищені силами протиповітряної оборони".

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Деталі: За її словами, також ворог запустив 12 крилатих ракет типу "Калібр", дві з них були збиті над Миколаївщиною і Кіровоградщиною.

"Дуже потужна і важка була бойова робота. На жаль, внаслідок цієї роботи уламками було пошкоджено і приватні будинки, і загоряння трави ставалося, і, на жаль, відбулось влучання", - наголосила Гуменюк.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що під ударом опинилася припортова інфраструктура. "В нежитловій висотці у м.Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано", - повідомив він.

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За його словами, також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Також в Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками та нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

Оновлено: Пізніше Сили оборони півдня повідомили, що вночі ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс".

"На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали", - говориться у повідомленні.

Також внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Займалася трава на відкритих територіях.

Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло, одна цивільна жінка травмована, їй надано медичну допомогу.

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