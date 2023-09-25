У Києві зафіксували новий температурний рекорд на вихідних

У Києві 23 вересня зафіксували рекорд середньодобової температури повітря.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Деталі: За даними спостережень метеостанції, у суботу в столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +20,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С.

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