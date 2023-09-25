Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві зафіксували новий температурний рекорд на вихідних

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 25 вересня 2023, 14:05
У Києві зафіксували новий температурний рекорд на вихідних
ФОТО УКРАЇНСЬКОГО ГІДРОМЕТЦЕНТРУ

У Києві 23 вересня зафіксували рекорд середньодобової температури повітря.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Деталі: За даними спостережень метеостанції, у суботу в столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +20,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С.

Реклама:

Нагадаємо: 

Теми: Київпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїль закликав мешканців сектору Газа виїхати: Змінимо реальність на 50 років уперед

Байден хоче просити Конгрес про найбільший пакет для України до 100 мільярдів доларів – ЗМІ

Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, соцмережі пишуть про "приліт" у Джанкої

Кадиров пропонує скасувати вибори в РФ до кінця війни проти України

відеоУ Тернополі ТЦК проводить перевірку через відео з "пакуванням" чоловіків

Зеленський: Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву

Усі новини...
Київ
Київ витрачає гроші на будівництво метро, але роботи не ведуться. Чому?
Мінкульт робить рух до демонтації Щорса і Пушкіна у Києві
Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури у Києві
Останні новини
01:14
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни
00:25
відеоЦАХАЛ: Уражено ракетні установки, терористичний осередок і штаб-квартиру ХАМАСу в Газі
00:10
фотоТі, хто формують націю. В Україні оголосили вчителів-переможців премії Global Teacher Prize 2023
23:57
У Криму знову чули вибухи, окупанти кажуть про збиту ракету
23:25
Ізраїль закликав мешканців сектору Газа виїхати: Змінимо реальність на 50 років уперед
23:01
Байден хоче просити Конгрес про найбільший пакет для України до 100 мільярдів доларів – ЗМІ
22:15
Ізраїль заявив про відновлення контролю над більшістю південних населених пунктів
21:45
Таллінн не став позбавляти дипломатів РФ права безоплатного проїзду в транспорті
21:17
Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, ще двох шукають – Зеленський
21:09
У Польщі розповіли про спрямовані проти країни дезінформаційні атаки РФ
Усі новини...
Реклама: