Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві зафіксували новий температурний рекорд на вихідних

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 25 вересня 2023, 14:05
У Києві зафіксували новий температурний рекорд на вихідних
ФОТО УКРАЇНСЬКОГО ГІДРОМЕТЦЕНТРУ

У Києві 23 вересня зафіксували рекорд середньодобової температури повітря.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Деталі: За даними спостережень метеостанції, у суботу в столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +20,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С.

Реклама:

Нагадаємо: 

Теми: Київпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Київ
Київ витрачає гроші на будівництво метро, але роботи не ведуться. Чому?
Мінкульт робить рух до демонтації Щорса і Пушкіна у Києві
Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури у Києві
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: