У Києві зафіксували новий температурний рекорд на вихідних
Понеділок, 25 вересня 2023, 14:05
У Києві 23 вересня зафіксували рекорд середньодобової температури повітря.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook
Деталі: За даними спостережень метеостанції, у суботу в столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +20,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С.
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