В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд на выходных
Понедельник, 25 сентября 2023, 14:05
В Киеве 23 сентября зафиксировали рекорд среднесуточной температуры воздуха.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook
Детали: По данным наблюдений метеостанции, в субботу в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +20,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1927 года на 0,2°С, а климатическую норму - на 7,1°С.
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Напомним:
- Ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой с 2010 года.