В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд на выходных

В Киеве 23 сентября зафиксировали рекорд среднесуточной температуры воздуха.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook

Детали: По данным наблюдений метеостанции, в субботу в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +20,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1927 года на 0,2°С, а климатическую норму - на 7,1°С.

Реклама:

Напомним: