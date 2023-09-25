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В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд на выходных

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 25 сентября 2023, 14:05
В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд на выходных
ФОТО УКРАИНСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА

В Киеве 23 сентября зафиксировали рекорд среднесуточной температуры воздуха.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook

Детали: По данным наблюдений метеостанции, в субботу в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +20,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1927 года на 0,2°С, а климатическую норму - на 7,1°С.

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Темы: Киевпогода
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