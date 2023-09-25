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Довічне отримав працівник оборонного заводу, який навів ракети на Запоріжжя

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 25 вересня 2023, 17:12
Довічне отримав працівник оборонного заводу, який навів ракети на Запоріжжя
Фото СБУ

Експрацівник оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу та критичну інфраструктуру Запоріжжя, отримав довічне ув'язнення.

Джерело: пресслужба Запорізької обласної прокуратури, пресслужба Служби безпеки України

Деталі: Прокурори довели, що 37-річний проросійськи налаштований запоріжанин добровільно передавав представникам Росії дані про місця дислокації та переміщення українських військових у Запорізькому регіоні, а також навів ракети на критичну інфраструктуру Запоріжжя. 

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СБУ повідомляє, що він був працівником місцевого оборонного підприємства. Чоловік наводив ракети на виробничі цехи заводу та скорегував серію повітряних атак на об’єкти енергетичного комплексу області. Прокуратура уточнює, що за його "наводкою" критичну інфраструктуру Запоріжжя обстрілювали неодноразово.

Координати та детальний опис він передавав через SMS та відеоповідомлення у закритому Telegram-каналі. 

 
СБУ

СБУ уточнює, що чоловіка затримали під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року. 

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Прокуратура наголошує, що свою вину обвинувачений не визнав і проявляв "цілковиту байдужість до наслідків своєї діяльності".

Його визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Теми: ЗапоріжжяСБУпрокуратурасуд
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