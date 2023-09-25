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Пожизненное получил работник оборонного завода, который навел ракеты на Запорожье

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 25 сентября 2023, 17:12
Пожизненное получил работник оборонного завода, который навел ракеты на Запорожье
Фото СБУ

Экс-работник оборонного предприятия, который наводил российские ракеты на производственные цеха завода и критическую инфраструктуру Запорожья, получил пожизненное заключение.

Источник: пресс-служба Запорожской областной прокуратуры, пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: Прокуроры доказали, что 37-летний пророссийски настроенный запорожанин добровольно передавал представителям России данные о местах дислокации и перемещения украинских военных в Запорожском регионе, а также навел ракеты на критическую инфраструктуру Запорожья. 

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СБУ сообщает, что он был работником местного оборонного предприятия. Мужчина наводил ракеты на производственные цеха завода и скорректировал серию воздушных атак на объекты энергетического комплекса области. Прокуратура уточняет, что по его "наводке" критическую инфраструктуру Запорожья обстреливали неоднократно.

Координаты и детальное описание он передавал через SMS и видеосообщения в закрытом Telegram-канале. 

 
СБУ

СБУ уточняет, что мужчину задержали во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года. 

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Прокуратура отмечает, что свою вину обвиняемый не признал и проявлял "полное равнодушие к последствиям своей деятельности".

Он признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Темы: ЗапорожьеСБУпрокуратурасуд
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