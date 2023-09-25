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У Білорусі заборонили зберігати та запускати безпілотники

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 вересня 2023, 19:43
У Білорусі заборонили зберігати та запускати безпілотники
Олександр Лукашенко. Фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який забороняє громадянам Білорусі ввозити, зберігати, продавати, виготовляти та користуватися безпілотниками.

Джерело: указ на сайті президента Білорусі "Про державний облік та експлуатацію цивільних безпілотних літальних апаратів"

Деталі: В Указі повідомляється, що будь-яке використання цивільних дронів дозволяється лише організаціям та юридичним особам для їх "підприємницької та професійної діяльності". Для цього їм потрібно отримати дозвіл у Департаменті авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі.

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Також указ передбачає створення автоматизованого державного обліку цивільних БПЛА. 

Жителі Білорусі мають шість місяців на те, щоб продати безпілотники організаціям або передати їх на зберігання в "уповноважену організацію, визначену урядом".

Теми: ЛукашенкоБілорусьбезпілотники
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