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В Беларуси запретили хранить и запускать беспилотники

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 сентября 2023, 19:43
В Беларуси запретили хранить и запускать беспилотники
Александр Лукашенко. Фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий гражданам Беларуси ввозить, хранить, продавать, производить и пользоваться беспилотниками.

Источник: указ на сайте президента Беларуси "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов"

Детали: В Указе сообщается, что любое использование гражданских дронов разрешается только организациям и юридическим лицам для их "предпринимательской и профессиональной деятельности". Для этого им следует получить разрешение в Департаменте авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

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Также указ предусматривает создание автоматизированного государственного учета гражданских БПЛА.

У жителей Беларуси есть шесть месяцев на то, чтобы продать беспилотники организациям или передать их на хранение в "уполномоченную организацию, определенную правительством".

Темы: ЛукашенкоБеларусьбеспилотники
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