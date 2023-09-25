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Троє людей загинуло від вечірньої атаки в Херсоні, є поранені

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 вересня 2023, 20:03
Троє людей загинуло від вечірньої атаки в Херсоні, є поранені
Фото - Херсонська обласна прокуратура

Щонайменше троє людей загинуло 25 вересня через російську атаку на Дніпровський район Херсона.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, Херсонська обласна прокуратура

Пряма мова Прокудіна: "За попередньою інформацією, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє людей – травмовані. Їх доставили до лікарні"

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Деталі: За даними прокуратури, поранено двоє людей, вони шпиталізовані, втім дані про постраждалих ще уточнюються. Окупанти гатили по місту з артилерії. Пошкоджені житлові будинки, торгівельні точки, автотранспорт.

 
Фото - Херсонська обласна прокуратура

Передісторія:

  • Російські військові зранку 25 вересня скинули на Берислав в Херсонській області чотири авіабомби – двоє людей загинули, ще двоє осіб дістали поранення.

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Теми: Херсонобстрілвійна
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