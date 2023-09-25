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Три человека погибли от вечерней атаки в Херсоне, есть раненые

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 сентября 2023, 20:03
Три человека погибли от вечерней атаки в Херсоне, есть раненые
Фото - Херсонская областная прокуратура

По меньшей мере три человека погибли 25 сентября из-за российской атаки на Днепровский район Херсона.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская областная прокуратура

Прямая речь Прокудина: "По предварительной информации, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина. Еще три человека – травмированы. Их доставили в больницу"

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Детали: По данным прокуратуры, ранены два человека, они госпитализированы, впрочем, данные о пострадавших еще уточняются. оккупанты били по городу из артиллерии. Повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт.

 
Фото - Херсонская областная прокуратура

Предистория

  • Российские военные утром сбросили на Берислав в Херсонской области четыре авиабомбы - два человека погибли, еще два человека получили ранения.

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Темы: Херсонобстрелвойна
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