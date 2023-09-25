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США обмежили компанії з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 20:23
США обмежили компанії з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами
Російський дрон камікадзе "Куб"

Міністерство торгівлі США в понеділок оголосило про торговельні обмеження стосовно 11 китайських і п'яти російських компаній, звинувативши частину з них у постачанні компонентів для виробництва безпілотників для армії РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Дев'ять компаній, зокрема китайська Asia Pacific Links Ltd. і російська SMT-iLogic, нібито брали участь у схемі постачанні компонентів до підсанкційного Центру спеціальних технологій РФ деталей для дронів для російської військової розвідки (ГУР).

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Asia Pacific Links Ltd. раніше фігурувала в журналістському розслідуванні, де була розкрита її роль у постачанні компонентів для російських безпілотників "Орлан-10".

Серед іншого, китайська компанія була одним із найважливіших постачальників російської програми з виробництва безпілотників. Разом із SMT iLogic вона вже була об'єктом попереднього раунду санкцій США у травні.

Ще шість компаній із Китаю американська сторона звинуватила у ймовірній закупівлі деталей для програми з виробництва безпілотників Іраном – які також використовуються російськими силами для ударів по Україні.

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"Ми без вагань вживатимемо швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує постачати і підтримувати незаконну і аморальну війну Путіна в Україні", – заявив керівник відділу експортного контролю Міністерства торгівлі США Алан Естевез.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.

Теми: СШАКитайРосіябезпілотники
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