Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 20:23
США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами
Российский дрон камикадзе "Куб"

Министерство торговли США в понедельник объявило о торговых ограничениях в отношении 11 китайских и пяти российских компаний, обвинив часть из них в поставках компонентов для производства беспилотников для армии РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Девять компаний, в частности китайская Asia Pacific Links Ltd. и российская SMT-iLogic, якобы участвовали в схеме поставки компонентов в подсанкционный Центр специальных технологий РФ деталей для дронов для российской военной разведки (ГУР).

Реклама:

Asia Pacific Links Ltd. ранее фигурировала в журналистском расследовании, где была раскрыта ее роль в поставках компонентов для российских беспилотников "Орлан-10".

Среди прочего, китайская компания была одним из важнейших поставщиков российской программы по производству беспилотников. Вместе с SMT iLogic она уже была объектом предыдущего раунда санкций США в мае.

Еще шесть компаний из Китая американская сторона обвинила в вероятной закупке деталей для программы по производству беспилотников Ираном – которые также используются российскими силами для ударов по Украине.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы без колебаний будем принимать быстрые и значимые меры против тех, кто продолжает поставлять и поддерживать незаконную и аморальную войну Путина в Украине", – заявил руководитель отдела экспортного контроля Министерства торговли США Алан Эстевез.

Напомним, на прошлой неделе Министерство финансов США объявило о санкциях против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.

Темы: СШАКитайРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Три человека погибли от вечерней атаки в Херсоне, есть раненые
В Беларуси запретили хранить и запускать беспилотники
Блинкен: Сотрудничество России с КНДР становится более опасным
"Горжусь": Кадыров опубликовал видео, как его сын избил мужчину, арестованного за сожжение Корана
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: