США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами

Министерство торговли США в понедельник объявило о торговых ограничениях в отношении 11 китайских и пяти российских компаний, обвинив часть из них в поставках компонентов для производства беспилотников для армии РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Девять компаний, в частности китайская Asia Pacific Links Ltd. и российская SMT-iLogic, якобы участвовали в схеме поставки компонентов в подсанкционный Центр специальных технологий РФ деталей для дронов для российской военной разведки (ГУР).

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Asia Pacific Links Ltd. ранее фигурировала в журналистском расследовании, где была раскрыта ее роль в поставках компонентов для российских беспилотников "Орлан-10".

Среди прочего, китайская компания была одним из важнейших поставщиков российской программы по производству беспилотников. Вместе с SMT iLogic она уже была объектом предыдущего раунда санкций США в мае.

Еще шесть компаний из Китая американская сторона обвинила в вероятной закупке деталей для программы по производству беспилотников Ираном – которые также используются российскими силами для ударов по Украине.

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"Мы без колебаний будем принимать быстрые и значимые меры против тех, кто продолжает поставлять и поддерживать незаконную и аморальную войну Путина в Украине", – заявил руководитель отдела экспортного контроля Министерства торговли США Алан Эстевез.

Напомним, на прошлой неделе Министерство финансов США объявило о санкциях против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.