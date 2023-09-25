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Гончаренко скаржиться, що керівництво Ради не пустило його в ПАРЄ

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 вересня 2023, 21:02
Гончаренко скаржиться, що керівництво Ради не пустило його в ПАРЄ
ФОТО: ГОНЧАРЕНКО У FACEBOOK

Депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що йому, як учаснику конференції Парламентської асамблеї Ради Європи в Дубліні, не підписали розпорядження на виїзд.

Джерело: Гончаренко в Telegram

Деталі: За словами Гончаренка, у Дубліні 27 вересня має розпочатись конференція спікерів парламентів 46 країн Ради Європи. Гончаренко мав брати там участь як член Бюро ПАРЄ. Також представляти Україну має спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук.

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За день до вильоту Гончаренку не підписали розпорядження на поїздку, також він отримав повідомлення від Стефанчука про те, що він не може підписати відрядження у Дублін.

Пряма мова Гончаренка: "Говорив зі Стефанчуком. Пояснював. Подав всі документи. Але ніт. За день до вильоту – мені не підписують розпорядження. І пан Стефанчук пише повідомлення."

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 травня 2023 року у "Європейській солідарності" скаржилися на "політичний тиск" у парламенті, тому що нардепа Гончаренка не випустили на конференцію ПАРЄ, як члена постійної делегації ВР.

Теми: ПАРЄВерховна РадаЄвропейська солідарність
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