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Гончаренко жалуется, что руководство Рады не пустило его в ПАСЕ

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 сентября 2023, 21:02
Гончаренко жалуется, что руководство Рады не пустило его в ПАСЕ
ФОТО: ГОНЧАРЕНКО В FACEBOOK

Депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что ему как участнику конференции Парламентской ассамблеи Совета Европы в Дублине не подписали распоряжение на выезд.

Источник: Гончаренко в Telegram

Детали: По словам Гончаренко, в Дублине 27 сентября должна начаться конференция спикеров парламентов 46 стран Совета Европы. Гончаренко должен участвовать там как член Бюро ПАСЕ. Также представлять Украину должен спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

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За день до вылета Гончаренко не подписали распоряжение на поездку, также получил сообщение от Стефанчука о том, что он не может подписать командировку в Дублин.

Прямая речь Гончаренко: "Говорил со Стефанчуком. Объяснял. Подал все документы. Но нет. За день до вылета – мне не подписывают распоряжение. И господин Стефанчук пишет сообщение."

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 мая 2023 года в "Европейской солидарности" жаловались на "политическое давление" в парламенте, потому что нардепа Гончаренко не выпустили на конференцию ПАСЕ, как члена постоянной делегации ВР.

Темы: ПАСЕВерховная РадаЕвропейская солидарность
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