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Пентагон: "ПВК Вагнер" зберігає значну присутність в Африці

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 21:55

США не фіксували виведення значної кількості сил групи "Вагнера" з африканських країн після смерті її ватажка Євгенія Пригожина минулого місяця.

Джерело: "Європейська правда"; "Голос Америки", який наводить цитату глави Пентагону Ллойда Остіна

Деталі: "Вагнер все ще має значну присутність на континенті", – сказав Остін, який прибув з візитом до Джибуті.

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За його словами, за більш ніж місяць, що минув після загибелі Пригожина, США досі не побачили "рішучих змін" у відносинах Вагнера з Кремлем або ознак того, що Москва перебрала на себе операції угрупування по всій Африці.

"Я думаю, що в майбутньому ви побачите певну конкуренцію в їхніх лавах за те, хто стане наступним лідером. Я думаю, що ви також побачите, що російський уряд може спробувати або замінити "Вагнер" якимось іншим елементом, або використати російські війська для підтримки зусиль на континенті", – додав глава Пентагону.

Остін додав, що сили Вагнера, ймовірно, зможуть підтримувати свою присутність в Африці в найближчому майбутньому, але їм буде важко робити це в середньостроковій і довгостроковій перспективі без підтримки з боку Кремля.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Усі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

Теми: СШАВагнер
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